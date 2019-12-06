Организаторы соревнований отказываются взять на себя ответственность за покалеченную гимнастку Евгению Асонову





Инцидент произошел 24 ноября. Во время выполнение своего номера Евгения Асонова упала с высоты 8 метров из-за того, что оборвался трос, державший ее. Спортсменка свалилась на пол и получила сильные повреждения. Ситуацию усугубил тот факт, что на соревнованиях не присутствовала бригада скорой помощи, вместо нее была лишь одна медсестра, но она не смогла оказать квалифицированную помощь пострадавшей.Покалеченную российскую гимнастку отвезли в больницу Риги, где ей сделали операцию, однако процедура не помогла пациентке. Евгения Асонова до сих пор не чувствует ног, у нее сломаны два позвонка и ушиблен спинной мозг. По словам спортсменки, она почувствовала сильную боль в спине сразу после падения и начала громко кричать.Сейчас правоохранители Риги проводят расследование этой ситуации, однако организаторы соревнований хотят избежать ответственности. Они сообщили, что не знают, кто и как крепил трос. Кроме того, в полицию организаторы принесли новую лебедку и заявили, что не могут сказать, как с места происшествия пропала старая. Сейчас россиянка собирает деньги на дорогостоящее лечение.