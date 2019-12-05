Когда мусор не беда, а стимул для развития: Мусорные отходы превратят в доходы





Мусороперерабатывающий завод находится в 2,5 часах езды от Москвы, однако занимает площадь на малонаселенной территории. Ближайшим населенным пунктом, находящимся в 5 км от экотехнопарка “Калуга”, является поселок Михали. Объект на 100% готов к работе. В частности, его включили в ГРОРО, предоставили требуемые техрегламенты и лицензии. Современная и надежная система сможет в год сортировать суммарно до миллиона тонн отходов. Не менее 25% из общего объема пойдут на переработку, это касается пластика, бумаги и стекла.Благодаря качественному оборудованию, часть которого поставлялась из Европы, возможным становится извлечь максимальную пользу из перерабатываемых материалов. Последние найдут применение в разных сферах. К примеру, из бывших пластиковых бутылок можно производить столы или стулья, из стекла — способный стать заменой стекловаты строительный утеплитель. “Пищевку” в будущем начнут применять для создания сельскохозяйственных компостов.Складировать предстоит исключительно то, что не удастся переработать современными методами. Для этого применяется надежная основа, куда входят глина, песок и сразу три геосинтетических материала. Катки весом порядка 45 тонн будут укатывать отходы, благодаря чему спустя несколько лет станет возможным начать рекультивацию. Последняя осуществляется в несколько этапов, когда посредством непроницаемых покрытий закрываются мусорные холмы. Сверху должен насыпаться грунт, а на него можно сажать растительность.Мусоровозы в обязательном порядке обзаведутся системой ГЛОНАСС, что предотвратит попадание на территорию экотехнопарка не зарегистрированных в официальной базе машин. Все данные в режиме онлайн направляются в находящийся в Москве головной офис, наблюдение за обстановкой осуществляется посредством 600 видеокамер. За счет обширной сети мониторинговых скважин происходит постоянный контроль состояния грунтовых вод. Кроме того, ведутся регулярные отборы почв и воздуха.Преимущества от существования “Калуги” ощущает на себе и Износковский район. Благодаря инвесторам появляются новые дороги, отмечается благоустройство ближайших населенных пунктов, также завершен ремонт школы в деревне Шанский Завод, где теперь имеется современная спортивная площадка. Для местных жителей создают рабочие места с зарплатой не менее 40-45 тысяч рублей, налоговые отчисления от этого направляются в местный бюджет. Еще до запуска экотехнопарка трудоустройство обеспечили для сотни граждан, это считается конкурентным предложением для региона.