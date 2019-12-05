Правнучку Анатолия Дурова Терезу госпитализировали с подозрением на инсульт
Худрук «Театриума на Серпуховке» Тереза Дурова, правнучка Анатолия Дурова, лишилась сознания в собственном доме. Она была доставлена в медицинское учреждение с предположением на инсульт.
Правнучке Анатолия Дурова, артисту цирка, - 66 лет, и медики предполагают, что у нее случился инсульт. Родственники пока не рассказывают, как чувствует себя артистка.
Тереза Дурова выросла в семье творческих людей и знала, что ее жизнь будет связана с театром. До 21 года она работала в цирке, а после замужества стала проживать в Москве, где училась в ГИТИСе на режиссера и работала в цирковом училище педагогом. Знаменитость смогла организовать Международный фестиваль клоунады, создать «Московский театр клоунады», который сейчас называется «Театриум на Серповухе».
Личная жизнь артистки складывается удачно, она 40 лет живет счастливо с Сергеем Абрамовым, журналистом. Он совершил первые шаги для встречи, и уже через год пара поженилась. У супругов родился наследник Артем, который стал писателем.
Правнучке Анатолия Дурова, артисту цирка, - 66 лет, и медики предполагают, что у нее случился инсульт. Родственники пока не рассказывают, как чувствует себя артистка.
Тереза Дурова выросла в семье творческих людей и знала, что ее жизнь будет связана с театром. До 21 года она работала в цирке, а после замужества стала проживать в Москве, где училась в ГИТИСе на режиссера и работала в цирковом училище педагогом. Знаменитость смогла организовать Международный фестиваль клоунады, создать «Московский театр клоунады», который сейчас называется «Театриум на Серповухе».
Личная жизнь артистки складывается удачно, она 40 лет живет счастливо с Сергеем Абрамовым, журналистом. Он совершил первые шаги для встречи, и уже через год пара поженилась. У супругов родился наследник Артем, который стал писателем.