Правнучку Анатолия Дурова Терезу госпитализировали с подозрением на инсульт





Правнучке Анатолия Дурова, артисту цирка, - 66 лет, и медики предполагают, что у нее случился инсульт. Родственники пока не рассказывают, как чувствует себя артистка.Тереза Дурова выросла в семье творческих людей и знала, что ее жизнь будет связана с театром. До 21 года она работала в цирке, а после замужества стала проживать в Москве, где училась в ГИТИСе на режиссера и работала в цирковом училище педагогом. Знаменитость смогла организовать Международный фестиваль клоунады, создать «Московский театр клоунады», который сейчас называется «Театриум на Серповухе».Личная жизнь артистки складывается удачно, она 40 лет живет счастливо с Сергеем Абрамовым, журналистом. Он совершил первые шаги для встречи, и уже через год пара поженилась. У супругов родился наследник Артем, который стал писателем.