Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью Яббарова





Татьяна Владимировна Григорьевская то и дело защищает Илью Яббарова, при этом постоянно отмечая, что Алена Савкина и Анастасия Голд относятся к проектанту незаслуженно плохо. Ночью саратовский шансонье появился в вип-доме и начал безудержно поглощать еду, а в помощь ему пришла как раз мать Рапунцелей. Она взяла экс-избранника младшей дочери за руку, рассказала, что понимает его, ведь Анастасия Голд часто ревнует его незаслуженно.В то же время Татьяна Владимировна молчит по поводу того, что Алена Рапунцель хочет привести в Периметр Кирилла Кондратьева, экс-участника реалити-шоу, в которого влюблена. Мужчина, приехав на реалити-шоу, подарил Илье Яббарову ведро с ершиками для туалета, тем самым унизив бывшего возлюбленного молодой мамочки.Поклонники в заблуждении, многие не понимают, Татьяна Владимировна хочет, чтобы ее дочь нагулялась и поняла,что маленькому Богдану нужен отец, и желательно родной, или она проявляет к несостоявшемуся зятю другой интерес.