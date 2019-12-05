АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью Яббарова

Мать Ольги и Алены Рапунцелей Татьяна Владимировна в очередной раз продемонстрировала свою поддержку Илье Яббарову, несостоявшемуся зятю. Поклонники заметили, что женщина проявляет к саратовскому шансонье нездоровый интерес.
Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью Яббарова

Татьяна Владимировна Григорьевская то и дело защищает Илью Яббарова, при этом постоянно отмечая, что Алена Савкина и Анастасия Голд относятся к проектанту незаслуженно плохо. Ночью саратовский шансонье появился в вип-доме и начал безудержно поглощать еду, а в помощь ему пришла как раз мать Рапунцелей. Она взяла экс-избранника младшей дочери за руку, рассказала, что понимает его, ведь Анастасия Голд часто ревнует его незаслуженно.

В то же время Татьяна Владимировна молчит по поводу того, что Алена Рапунцель хочет привести в Периметр Кирилла Кондратьева, экс-участника реалити-шоу, в которого влюблена. Мужчина, приехав на реалити-шоу, подарил Илье Яббарову ведро с ершиками для туалета, тем самым унизив бывшего возлюбленного молодой мамочки.

Поклонники в заблуждении, многие не понимают, Татьяна Владимировна хочет, чтобы ее дочь нагулялась и поняла,что маленькому Богдану нужен отец, и желательно родной, или она проявляет к несостоявшемуся зятю другой интерес.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Овечкин рассказал, почему чинил шлем паяльной лампой во время…
Виктор Сухоруков предположил, что продолжения фильма «Брат-2» не…
Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от…
В системе Android появилась экономящая время функция Google…
Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным…
Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью…
Окрашивание и выпрямление волос может повысить риск развития…
Ученые сообщили, чем может закончиться любовь к…
Правнучку Анатолия Дурова Терезу госпитализировали с подозрением на…
«Почта России» хочет отказаться от наличных переводов…
Физики: "Наночастицы могут повысить эффективность лазеров…
Медведев назвал реальное благосостояние людей приоритетным…
Александр Петров сфотографировался в необычном ракурсе с возлюбленной Стасей…
Эксперты объяснили, могут ли беспроводные наушники вызвать…
Труп пропавшего под Смоленском шестилетнего мальчика найден в пруду подо…
«Ближе к народу»: футболиста Дмитрия Тарасова поразила поездка в…
В России готовятся развернуть производство фарша из искусственной…
«Плачу от счастья!»: Влад Топалов нежно поздравил с первым днем рождения сына…
Юристы рассказали, как поступать при требовании коллектора заплатить чужой…
Ирена Понарошку продемонстрировала первые шаги годовалого сына…
Составлен рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в…
"Пластика не сделает моложе": Алена Свиридова считает, что женщины должны следить за своей…
Григорий Лепс признался, что его будущая жена сама сделала ему…
Палеонтологи нашли 6 видов стрекоз, обитавших на Земле 50 млн лет…
Психологи рассказали, как преодолеть пищевую…
Президент Польши Анджей Дуда отказался называть Россию врагом…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова отрицает, что ее муж ей…
Автостраховщики: "В России резко поднимется стоимость…
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
"Боялись все": Мария Кнушевицкая поделилась воспоминаниями о сложном характере Фаины…
Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в оригинальном…
Эксперты из "Яндекс.Музыка" составили ТОП-10 лучших песен года в…
Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату…
Эксперты настаивают на пользе двухразового…
Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова симулировала беременность, чтобы выйти…
Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч…
Instagram отказался регистрировать пользователей младше 13…
В Xiaomi презентовали электровелосипед с большим запасом…
Названы способы справиться с крапивницей в домашних…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами…
Просмотреть все новости