Окрашивание и выпрямление волос может повысить риск развития рака





Эксперты Национального института здоровья США смогли проанализировать исследование о влиянии окружающей среды и генетики на развитие рака молочной железы. Проект Sister Study проходил с 2003 по 2009 год и включал в себя 46,7 женщин в возрасте от 35 до 74 лет, у близких родственников которых проявлялись злокачественные опухоли. Оказалось, что среди некоторых участниц наблюдался высокий риск развития онкологии по сравнению с другими испытуемыми. Причиной этой разбежности называют использование перманентной краски для волос. Это вещество способствовало повышению вероятности появления рака молочной железы на 10%. Более шокирующим открытием оказалось то, что химические выпрямители увеличивали риск онкологии на целых 30%. Такая тенденция наблюдалась при использовании средства каждые 5−8 недель.Применение этих двух процедур было прямо пропорциональным опасности заболеть онкологией. Ученые подчеркивают неполный характер наблюдений, поскольку результаты не учитывали дополнительные опасные факторы в жизни женщин. Все же, полученные данные указывают на то, что лучше всего отдать предпочтение естественному виду волос, а также ограничится временным окрашиванием.