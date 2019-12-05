Ученые сообщили, чем может закончиться любовь к мясу
Ученые сообщают, к чему приводит любовь к мясным изделиям. Они уверенны, что чрезмерное увлечение продуктом может уменьшить продолжительность жизни.
Ученые из Университета Сиднея говорят, что употребление белковых продуктов делает людей стройными, подтянутыми, но чрезмерное увлечение такой едой может сокращать продолжительность жизни. Специалисты предостерегают об избыточном употреблении еды с низким уровнем углеводов и высоким уровнем белка. Они настаивают, что с возрастом нужно понижать уровень белковых продуктов. Так можно обеспечить себе более длительную жизнь.
Эксперты ставят в пример результаты одного эксперимента, который показал, что диета с высоким содержимым белка негативно влияет на продолжительность жизни. Особо опасны такие диеты людям от 50 до 65 лет. Специалисты напоминают, белок поможет при потере веса в краткий период, но при длительном его приеме приносит вред.
Люди среднего возраста должны следовать принципу «японского стиля» питания, употребляя не больше 100 граммов белка в день. Лучше всего есть 80% овощей, 10% жира и 10% белка. Так, среди жителей острова Окинава наибольшее количество долгожителей, также у них низкий уровень болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических процессов.
Ученые из Университета Сиднея говорят, что употребление белковых продуктов делает людей стройными, подтянутыми, но чрезмерное увлечение такой едой может сокращать продолжительность жизни. Специалисты предостерегают об избыточном употреблении еды с низким уровнем углеводов и высоким уровнем белка. Они настаивают, что с возрастом нужно понижать уровень белковых продуктов. Так можно обеспечить себе более длительную жизнь.
Эксперты ставят в пример результаты одного эксперимента, который показал, что диета с высоким содержимым белка негативно влияет на продолжительность жизни. Особо опасны такие диеты людям от 50 до 65 лет. Специалисты напоминают, белок поможет при потере веса в краткий период, но при длительном его приеме приносит вред.
Люди среднего возраста должны следовать принципу «японского стиля» питания, употребляя не больше 100 граммов белка в день. Лучше всего есть 80% овощей, 10% жира и 10% белка. Так, среди жителей острова Окинава наибольшее количество долгожителей, также у них низкий уровень болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических процессов.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:33