Ученые сообщили, чем может закончиться любовь к мясу





Ученые из Университета Сиднея говорят, что употребление белковых продуктов делает людей стройными, подтянутыми, но чрезмерное увлечение такой едой может сокращать продолжительность жизни. Специалисты предостерегают об избыточном употреблении еды с низким уровнем углеводов и высоким уровнем белка. Они настаивают, что с возрастом нужно понижать уровень белковых продуктов. Так можно обеспечить себе более длительную жизнь.Эксперты ставят в пример результаты одного эксперимента, который показал, что диета с высоким содержимым белка негативно влияет на продолжительность жизни. Особо опасны такие диеты людям от 50 до 65 лет. Специалисты напоминают, белок поможет при потере веса в краткий период, но при длительном его приеме приносит вред.Люди среднего возраста должны следовать принципу «японского стиля» питания, употребляя не больше 100 граммов белка в день. Лучше всего есть 80% овощей, 10% жира и 10% белка. Так, среди жителей острова Окинава наибольшее количество долгожителей, также у них низкий уровень болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических процессов.