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Физики: "Наночастицы могут повысить эффективность лазеров будущего"

Международная группа ученых утверждает, что новые данные помогут улучшить фотонные устройства для использования в медицине и других областях. По словам физиков, наночастицы позволят повысить эффективность лазеров будущего.

Физики из России, Швеции и США выяснили, что для исследования коллективных явлений в группах диэлектрических наночастиц нужно иметь точные количественные данные. Прогнозы модели бесконечной нанорешетки о качестве резонанса в массивах с известным количеством частиц оказались неверными. Результаты могут быть существенно ниже. Этот феномен возникает из-за сильного перекрестного взаимодействия между электрическим и магнитным диполями. Если ученые смогут подсчитать количество наночастиц с большой точностью, то это позволит добиться высококачественного резонанса. Последнее является необходимым для создания медицинских и производственных лазеров, отличающихся высокой эффективностью. К примеру, с помощью фотонных устройств можно будет достичь скорости передачи данных в 224 Гб/с.

Сотрудникам научных учреждений удалось выделить необходимое количество наночастиц с помощью той же модели бесконечной решетки, в которой выявили взаимодействие в физических границах массива. Полученные данные позволят более оптимально проектировать передовые девайсы, работающие на фотонном принципе, которые позволят облегчить большинство повседневных и профессиональных задач.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:14

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