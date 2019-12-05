Физики: "Наночастицы могут повысить эффективность лазеров будущего"





Физики из России, Швеции и США выяснили, что для исследования коллективных явлений в группах диэлектрических наночастиц нужно иметь точные количественные данные. Прогнозы модели бесконечной нанорешетки о качестве резонанса в массивах с известным количеством частиц оказались неверными. Результаты могут быть существенно ниже. Этот феномен возникает из-за сильного перекрестного взаимодействия между электрическим и магнитным диполями. Если ученые смогут подсчитать количество наночастиц с большой точностью, то это позволит добиться высококачественного резонанса. Последнее является необходимым для создания медицинских и производственных лазеров, отличающихся высокой эффективностью. К примеру, с помощью фотонных устройств можно будет достичь скорости передачи данных в 224 Гб/с.Сотрудникам научных учреждений удалось выделить необходимое количество наночастиц с помощью той же модели бесконечной решетки, в которой выявили взаимодействие в физических границах массива. Полученные данные позволят более оптимально проектировать передовые девайсы, работающие на фотонном принципе, которые позволят облегчить большинство повседневных и профессиональных задач.