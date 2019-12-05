Александр Петров сфотографировался в необычном ракурсе с возлюбленной Стасей Милославской
Российский актер Александр Петров впервые опубликовал совместное фото со своей новой возлюбленной Стасей Милославской. Если светским фотографам удалось запечатлеть счастливые лица молодой пары, то сам актер сделал необычный снимок - их с коллегой ног, но даже это назвали прогрессом.
В прошлом году Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум, которой однажды посвятил один из спектаклей. Поскольку актер не делает из своей жизни шоу, то об этом событии не было известно подробностей, а еще меньше сведений публиковалось о новых отношениях со Стасей Милославской. С ней знаменитость неоднократно появлялся на светских мероприятиях, но общие фотографии делать отказывался, даже сам он ничего не публиковал в социальных сетях. Но на престижной премии «Кинорепортер» все изменилось. На протяжении всего мероприятия Александр Петров охотно позировал со Стасей Милославской и даже поцеловал ее.
Собственный фотоснимок он тоже сделал. Однако кроме ног на нем ничего более увидеть нельзя. Фанаты лишь отметили, что он в этот раз не в кедах, а классических туфлях.
В прошлом году Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум, которой однажды посвятил один из спектаклей. Поскольку актер не делает из своей жизни шоу, то об этом событии не было известно подробностей, а еще меньше сведений публиковалось о новых отношениях со Стасей Милославской. С ней знаменитость неоднократно появлялся на светских мероприятиях, но общие фотографии делать отказывался, даже сам он ничего не публиковал в социальных сетях. Но на престижной премии «Кинорепортер» все изменилось. На протяжении всего мероприятия Александр Петров охотно позировал со Стасей Милославской и даже поцеловал ее.
Собственный фотоснимок он тоже сделал. Однако кроме ног на нем ничего более увидеть нельзя. Фанаты лишь отметили, что он в этот раз не в кедах, а классических туфлях.