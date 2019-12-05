Эксперты объяснили, могут ли беспроводные наушники вызвать рак





Следует отметить, что все началось с заявления, будто сигналы, исходящие от Bluetooth приводят к развитию онкологии. Это связывают с электромагнитным полем (ЭМП) и его воздействием на здоровье человека. На основании этих данных и теорий многие ученые и медики уже давно говорят о том, что современная техника является крайне опасной для людей и может вызывать рак.Недавно эта тема вновь стала актуальна, но на этот раз в разрезе беспроводных наушников. По словам специалистов, их работа приводит к серьезному воздействию на разные органы человека и вызывает рак. Никаких исследований на данную тему не проводилось, поэтому говорить о таком влиянии можно только в теоретической плоскости.При этом эксперты отмечают, если считать, будто беспроводные наушники способны вызывать рак, то нужно говорить не только о них, но и о всей современной технике, включая коммунальное хозяйство, например, линии электропередач. Именно поэтому не стоит думать, что ЭМП, исходящее от гаджетов, обязательно приведет к развитию онкологии. Специалисты напоминают о существовании стандартов излучения, установленных во всех странах мира. Если техника им не соответствует – она не попадет в продажу.