«Ближе к народу»: футболиста Дмитрия Тарасова поразила поездка в метро





Теперь спортсмен не скрывает, что был удивлен насколько сильно передвижение под землей может сократить время поездки. Футболист отметил, он почувствовал себя таким же, как и все, а ко всему добрался до необходимой точки всего-то за 25 минут. Его в первую очередь удивил факт сильной экономии собственного времени.Свои мысли по поводу передвижения в современной подземке он тут же опубликовал в своем stories в Instagram, где отметил удобство в использовании метро. Однако хейтеры пришли к выводу, что Тарасов вынужден экономить, и поэтому ему пришлось ехать на общественном транспорте, а не на собственном автомобиле.На данный момент с работой у футболиста не ладится, а в семье вот-вот появится еще один ребенок. Ко всему прочему, сейчас деньги в семью за счет рекламы в социальных сетях, как раз таки и приносит его супруга Анастасия Костенко, которая находится в "интересном" положении.