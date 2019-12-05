В России готовятся развернуть производство фарша из искусственной рыбы
В России готовятся развернуть производство фарша из искусственной рыбы, такой продукт предусмотрен для продажи. Получение биоматериала для последующего выращивания мяса будет осуществляться посредством биопсии, на что указал стоящий во главе фирмы ArtMeat Аскар Латышев.
Наибольшее число стволовых клеток можно найти в мышцах, а ключевыми донорами выступят мальки рыбы. После отбора материала к нему подсоединят питательные вещества, которые позволят мясу “расти”. В одно время с данным экспериментом ученые тестировали метод выращивания жировых компонентов с задействованием стволовых клеток. Предполагается, что фарш осетрины сможет поступить на прилавки через 3-4 года. В то же время ценники блюд из него окажутся более значительными, нежели стоимость товаров, изготовленных из мяса настоящей рыбы.
К 2027 году должно произойти сокращение цены, что позволит искусственному продукту составить конкуренцию схожим оригинальным товарам.
Наибольшее число стволовых клеток можно найти в мышцах, а ключевыми донорами выступят мальки рыбы. После отбора материала к нему подсоединят питательные вещества, которые позволят мясу “расти”. В одно время с данным экспериментом ученые тестировали метод выращивания жировых компонентов с задействованием стволовых клеток. Предполагается, что фарш осетрины сможет поступить на прилавки через 3-4 года. В то же время ценники блюд из него окажутся более значительными, нежели стоимость товаров, изготовленных из мяса настоящей рыбы.
К 2027 году должно произойти сокращение цены, что позволит искусственному продукту составить конкуренцию схожим оригинальным товарам.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:42