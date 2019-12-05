В России готовятся развернуть производство фарша из искусственной рыбы





Наибольшее число стволовых клеток можно найти в мышцах, а ключевыми донорами выступят мальки рыбы. После отбора материала к нему подсоединят питательные вещества, которые позволят мясу “расти”. В одно время с данным экспериментом ученые тестировали метод выращивания жировых компонентов с задействованием стволовых клеток. Предполагается, что фарш осетрины сможет поступить на прилавки через 3-4 года. В то же время ценники блюд из него окажутся более значительными, нежели стоимость товаров, изготовленных из мяса настоящей рыбы.К 2027 году должно произойти сокращение цены, что позволит искусственному продукту составить конкуренцию схожим оригинальным товарам.