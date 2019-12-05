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«Плачу от счастья!»: Влад Топалов нежно поздравил с первым днем рождения сына Мишу

Влад Топалов нежно поздравил своего сына Мишу с первым днем рождения. Мальчику, рожденному в браке певца с Региной Тодоренко, 5 декабря исполняется один год.

На своей странице в Instagram Влад Топалов написал умилительный пост, в котором нежно поздравил сына с именинами. Миша увидел мир ровно год назад и изменил жизнь двоих людей. Музыкант пишет о своих слезах счастья, о дорогих для него людях. Он сообщает, что сын уже самостоятельно делает первые шаги, скоро скажет «папа» и «мама». Влад Топалов считает прошедший год сказочным и отмечает, что сын имеет самую великую маму на свете. Музыкант отметил, его супруга Регина Тодоренко переживает, когда Миша болеет, поэтому пожелал ему крепкого здоровья.

Поклонники творчества Влада Топалова написали много комментариев с пожеланиями имениннику и его родителям всего наилучшего. Фолловеры также отметили красивые слова, которые подобрал звездный отец, нежно передав свои чувства жене и сыну.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:37

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