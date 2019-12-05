Юристы рассказали, как поступать при требовании коллектора заплатить чужой долг





Представитель ГУ Банка России по ЦФО Ильшат Янгиров рассказал о некоторых нюансах, когда коллекторы требуют компенсации за чужие долги. В первую очередь человеку нельзя бросать трубку при разговоре с представителями финансового учреждения, поскольку они могут предоставить важную информацию. Нужно не только выслушать собеседника, но и предупредить его о том, что ведется запись разговора. Нужно спросить название организации, от имени какого кредитора звонит коллектор, и по поводу какой причине. Также стоит выяснить, почему чужие долги вынуждают выплатить стороннего человека.Немаловажным окажется просьба прислать документ, который подтверждает обязательство выплатить конкретную сумму. Рекомендуется еще и попросить удостоверение того лица, которое представляется коллектором. В случае подтверждения неизбежности компенсации, нужно уточнить сроки погашения займа, ФИО должника и копии договора. Если все-таки эксперты ошиблись, нужно выяснить все имеющиеся подробности в офисе коллектора. Для отказа от безосновательных обязательств нужно взять справку об отсутствии задолженности из банка, МФО или кредитного потребительского кооператива и предоставить её организациям. Не лишней будет просьба исключить личные контактные данные из базы должников.