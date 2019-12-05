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Юристы рассказали, как поступать при требовании коллектора заплатить чужой долг

Требование коллекторов заплатить чужой долг может возникнуть, если человек выступал поручителем по кредиту или оказался наследником. Юристы рассказали, как поступать в такой ситуации, и можно ли избежать выплат.

Представитель ГУ Банка России по ЦФО Ильшат Янгиров рассказал о некоторых нюансах, когда коллекторы требуют компенсации за чужие долги. В первую очередь человеку нельзя бросать трубку при разговоре с представителями финансового учреждения, поскольку они могут предоставить важную информацию. Нужно не только выслушать собеседника, но и предупредить его о том, что ведется запись разговора. Нужно спросить название организации, от имени какого кредитора звонит коллектор, и по поводу какой причине. Также стоит выяснить, почему чужие долги вынуждают выплатить стороннего человека.

Немаловажным окажется просьба прислать документ, который подтверждает обязательство выплатить конкретную сумму. Рекомендуется еще и попросить удостоверение того лица, которое представляется коллектором. В случае подтверждения неизбежности компенсации, нужно уточнить сроки погашения займа, ФИО должника и копии договора. Если все-таки эксперты ошиблись, нужно выяснить все имеющиеся подробности в офисе коллектора. Для отказа от безосновательных обязательств нужно взять справку об отсутствии задолженности из банка, МФО или кредитного потребительского кооператива и предоставить её организациям. Не лишней будет просьба исключить личные контактные данные из базы должников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:33

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