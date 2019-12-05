Президент Польши Анджей Дуда отказался называть Россию врагом НАТО





Недавно в Лондоне Анджей Дуда в ходе пресс-конференции, посвященной саммиту НАТО, ответил на вопросы журналистов. Польский президент заявил, что называть Россию врагом альянса является большой ошибкой. По словам политика, обозначать конкретное государство в качестве противника – это неправильная политика. Он считает, что своей целью военное объединение должно считать международный терроризм.При этом президент напомнил, что Россия является соседом Польши и всего ЕС, поэтому сторонам необходимо налаживать конструктивный диалог, а не искать поводы для конфликтов. Несмотря на это, Анджей Дуда признался, что Варшава по-прежнему считает некоторые действия Москвы недопустимыми.На это заявление президента Польши отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Политик отметил, «это просто слова», поэтому не стоит их воспринимать всерьез. Анджей Дуда старается не противоречить политике Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в отношении РФ, поэтому и подбирает более нейтральные формулировки в своих выступлениях. При этом Алексей Пушков напомнил, что Варшава последовательно продолжает политику антироссийских санкций.