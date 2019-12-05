Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова отрицает, что ее муж ей изменяет





Так, говорят о том, что во время работы на Сейшелах мужчина крутил роман с одной из сотрудниц проекта, а после работы систематически они проводили время вместе. Некоторые источники в СМИ писали и о том, что, узнав о многочисленных изменах своего мужа, Черкасова решила с ним развестись. Однако сама Кристина подчеркивает, что никаких измен в их семье не было, у них все хорошо, а речи о разводе даже не идет, ведь они счастливы в браке.Девушка говорит о своем намерении провести с любимым супругом всю свою жизнь. В подтверждение она даже решила похвастаться новым подарком, который преподнес ей Андрей, и рассказала о путевках в Турцию, куда они отправятся вместе с его мамой. Они собираются провести незабываемые дни на солнечных пляжах в преддверии Нового года. Но вот сам Андрей Черкасов полететь вместе с ними не может, потому что перед праздниками у него очень много работы.