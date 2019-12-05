Ирена Понарошку продемонстрировала первые шаги годовалого сына Теодора

У Ирены Понарошку Теодор является вторым ребенком, первому — Серафиму сейчас восемь лет, поэтому она имеет большой опыт по воспитанию и уходу за детьми. Подписчики поздравили счастливую маму и посоветовали предметы, о которые можно удариться, поставить повыше.В первые дни, когда Понарошку узнала, что у нее будет второй мальчик, долгое время переживала. Однако, когда Теодор появился на свет, от волнений не осталось ни следа.Отец мальчика — диджей Александр Лист никак не прокомментировал первые шаги малыша, поскольку он мог и не видеть этот ролик. Стоит отметить, что в прошлом году он назвал свою жену предательницей, а после расстался с ней, спустя 9 лет совместной жизни.