"Пластика не сделает моложе": Алена Свиридова считает, что женщины должны следить за своей внешностью





Алена Свиридова очередной раз подтверждает, женщина может быть счастливой и красивой даже в 57 лет. Дети стали взрослыми и появилось время, чтобы заниматься собой. Вокалистка до сих пор гастролирует, занимается написанием книг и строит отношения с возлюбленным, младше ее на 14 лет. Разница в возрасте не останавливает артистку, ведь в душе она ощущает себя молодой. Звезда также рассказала, что не намерена выходить замуж за своего бойфренда. Детей у пары уже не будет, так что нет нужды ставить штамп в паспорте.Фанаты всегда писали о красоте артистки, хотя часто в Сети всплывает информация о посещении Аленой Свиридовой пластических хирургов. Сама вокалистка заявляет, что никогда не обращалась к подобным докторам и не хотела операций. Она признается, что делает уколы красоты и процедуры ультразвука, но против хирургических вмешательств, считая, что от них нет идеальных результатов, а после первого раза людям тяжело остановится. Артистка заявляет, необходимо учиться принимать себя. Хорошо выглядеть Алене Свиридовой помогает здоровый образ жизни и занятия спортом.Напомним, раньше вокалистка была замужем два раза и, невзирая на бракоразводные процессы, не сожалеет об отношениях, которые стали для нее хорошим опытом и подарили сыновей. Старший сын Свиридовой Василий живет в Канаде, а младшему Грише лишь 15 лет.