"Пластика не сделает моложе": Алена Свиридова считает, что женщины должны следить за своей внешностью
Алена Свиридова уверена, любая женщина обязана следить за своей внешностью. Актриса не понимает увлечение пластической хирургией, считая, что так портится естественная красота женщин, а молодость не добавляется.
Алена Свиридова очередной раз подтверждает, женщина может быть счастливой и красивой даже в 57 лет. Дети стали взрослыми и появилось время, чтобы заниматься собой. Вокалистка до сих пор гастролирует, занимается написанием книг и строит отношения с возлюбленным, младше ее на 14 лет. Разница в возрасте не останавливает артистку, ведь в душе она ощущает себя молодой. Звезда также рассказала, что не намерена выходить замуж за своего бойфренда. Детей у пары уже не будет, так что нет нужды ставить штамп в паспорте.
Фанаты всегда писали о красоте артистки, хотя часто в Сети всплывает информация о посещении Аленой Свиридовой пластических хирургов. Сама вокалистка заявляет, что никогда не обращалась к подобным докторам и не хотела операций. Она признается, что делает уколы красоты и процедуры ультразвука, но против хирургических вмешательств, считая, что от них нет идеальных результатов, а после первого раза людям тяжело остановится. Артистка заявляет, необходимо учиться принимать себя. Хорошо выглядеть Алене Свиридовой помогает здоровый образ жизни и занятия спортом.
Напомним, раньше вокалистка была замужем два раза и, невзирая на бракоразводные процессы, не сожалеет об отношениях, которые стали для нее хорошим опытом и подарили сыновей. Старший сын Свиридовой Василий живет в Канаде, а младшему Грише лишь 15 лет.
Алена Свиридова очередной раз подтверждает, женщина может быть счастливой и красивой даже в 57 лет. Дети стали взрослыми и появилось время, чтобы заниматься собой. Вокалистка до сих пор гастролирует, занимается написанием книг и строит отношения с возлюбленным, младше ее на 14 лет. Разница в возрасте не останавливает артистку, ведь в душе она ощущает себя молодой. Звезда также рассказала, что не намерена выходить замуж за своего бойфренда. Детей у пары уже не будет, так что нет нужды ставить штамп в паспорте.
Фанаты всегда писали о красоте артистки, хотя часто в Сети всплывает информация о посещении Аленой Свиридовой пластических хирургов. Сама вокалистка заявляет, что никогда не обращалась к подобным докторам и не хотела операций. Она признается, что делает уколы красоты и процедуры ультразвука, но против хирургических вмешательств, считая, что от них нет идеальных результатов, а после первого раза людям тяжело остановится. Артистка заявляет, необходимо учиться принимать себя. Хорошо выглядеть Алене Свиридовой помогает здоровый образ жизни и занятия спортом.
Напомним, раньше вокалистка была замужем два раза и, невзирая на бракоразводные процессы, не сожалеет об отношениях, которые стали для нее хорошим опытом и подарили сыновей. Старший сын Свиридовой Василий живет в Канаде, а младшему Грише лишь 15 лет.