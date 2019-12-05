Григорий Лепс признался, что его будущая жена сама сделала ему предложение

Недавно 56-летний певец отказался от любых премий в пользу нового поколения артистов, поэтому на “Золотом граммофоне” он не получил наград, выступив на церемонии как приглашенный гость. В разговоре с журналистами артист признался, что его жена Анна Лепс сама предложила ему сыграть свадьбу, и после недолгих раздумий он согласился. Музыкант сразу почувствовал нечто большее в отношении к любовнице, а после свадьбы эти чувства сохранились на долгие годы. У супругов родились трое детей, а сам Лепс часто отмечал, что семья для него все. Сразу после знакомства возлюбленная покорила его своей красотой, честностью и добротой, но церемония бракосочетания состоялась два года спустя.Григорий Лепс признался, для счастья человеку не требуется много денег, а сам он может довольствоваться стаканом воды и свободой. Однако в новогоднюю ночь певец намерен много работать, чтобы обеспечивать семью.