Палеонтологи нашли 6 видов стрекоз, обитавших на Земле 50 млн лет назад





Всего палеонтологи обнаружили 8 окаменелостей, однако лишь 6 из них сохранились, чтобы их можно было изучить. Именно данные образцы получили названия и стали 6 новыми видами стрекоз. Почти все из них являются современниками динозавров, однако имеют много сходств с семействами, проживающими на планете сейчас. По словам ученых, эти насекомые не привлекли бы никакого повышенного внимания со стороны людей, если бы их не заметили возле ближайшего пруда.Исследование показало, что эти виды стрекоз относятся к группе, называемой коромыслами. Их представители и сейчас обитают на территории Евразии, Северной Америки, Африки и Океании. Науке известно более 400 подобных видов. Коромысла относятся к самым быстрым и одним из самых больших стрекоз в мире. Размах крыльев черного императора, обитающего в Африке, может достигать 12,5 см, а у гигантской коромысла – 15,2 см. Самый большой представитель этой группы, проживающий на территории России, может похвастаться более скромным результатом – 11 см.Также ученые отметили, что похожие останки были обнаружены недавно в Дании. Это не является удивительным, ведь 50 млн лет назад между Северной Америкой и Европой не было моря, а их соединяла Гренландия с лесами.