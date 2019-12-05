Психологи рассказали, как преодолеть пищевую зависимость





Специалисты настаивают, что если нет психологического настроя, то процесс похудения станет для человека настоящим испытанием. Для усиления эффекта от физических нагрузок и диет психологи советуют использовать специальные трюки. Для начала необходимо пересмотреть все диеты и выбрать рацион питания, которому человеку захочется следовать всю жизнь.Если о диете будут думать, как о процессе мучений, то организм останется в стрессовом состоянии, что будет тормозить похудение, а по завершению лишний вес вернется обратно. При переходе на здоровое питание, лучше учитывать предпочтения человека – это поможет достичь максимального результата. Иногда стоит попробовать обмануть организм, заменив вредную пищу хрустящим фруктом или овощем, так можно забыть о голоде и вредной пище.Также стоит поменять собственные мысли о физических упражнениях и считать их развлечением. Время станет проходить быстро, будет видно замечательный результат, а настроение улучшиться. Ежедневно нужно устанавливать для себя цели, говорить о собственной силе воли, и тогда все мечты осуществятся.После долгой работы над своим телом и мыслями нужно получить вознаграждение. Пусть это будет то, чего давно хотелось, чтобы на пути к здоровью и красивому телу ничего не останавливало.