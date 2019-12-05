Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в оригинальном наряде





Собчак побывала в ресторане «Подмосковные вечера», который расположен на Рублевке. Там прошел благотворительный аукцион Action! 2019. Среди его гостей было не мало звезд российской эстрады, а среди них, естественно, и сама теледива Ксения Собчак.В этот вечер она появилась одна - без своего мужа режиссера Константина Богомолова. Одета звезда была весьма оригинально, а именно в топ черного цвета с мелкими горошками, а также в длинную юбку, но в крупный горох.Стоит отметить, что глядя на этот образ мысли, что Ксения Собчак беременна вторым ребенком улетучиваются. Хотя, в прессе сейчас только и говорят о том, что Собчак ждет малыша, тем более она сама спровоцировала слухи о своем интересном положении. Однако официальных заявлений со стороны звезды пока не было, и поэтому пока эта информация - всего лишь домыслы.