Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова симулировала беременность, чтобы выйти замуж

Как отметила Евгения Огурцова, она сделала ошибку при подаче заявления, поэтому вовремя сыграть свадьбу они с возлюбленным не могли. Однако для актрисы было важно поставить штамп именно 26 ноября, и она пошла на ухищрение ради этого. Изначально звезда хотела дать взятку, как советовали ей подписчики, но этот метод не сработал. Тогда артистка решилась на поддельную беременность, поскольку браки могут регистрировать вне очереди, если невеста находится на минимум 22-й неделе. В итоге Огурцова приобрела справку и сделала себе живот из кофточки из штор, которые перемотала эластичным бинтом.Артистка отметила, что она совершенно не чувствовала себя беременной, поэтому шла слишком бодро, но ее возлюбленный старался быть заботливым и вовремя напоминал ей о том, чтобы она вела себя соответствующе. Евгения Огурцова призналась, что ей было страшно идти на такую авантюру, а также она не советует повторять это.