Instagram отказался регистрировать пользователей младше 13 лет





Данные изменения уже вступили в силу, о чем сказано на официальном сайте Instagram. Стоит отметить, что эти правила будут касаться только новых пользователей, тогда как уже зарегистрированные аккаунты проверять не планируется. Теперь во время регистрации пользователя попросят ввести дату своего рождения. Если же этот процесс будет происходить посредством авторизации через Facebook, то социальная сеть просто запросит эти данные у своего партнера.При этом важно отметить, что Instagram не собирается никак проверять достоверность данных, предоставленных сервису пользователями. Именно поэтому малолетние дети смогут легко обманывать систему во время процесса регистрации. Из-за этого эксперты уже успели назвать такие изменения в политике социальной сети формальными, по их словам, они ни на что не повлияют.Отмечается, что данные перемены в Instagram произошли из-за особенностей законодательства США. «Акт о защите конфиденциальности детей в интернете» запрещает любым компаниям проводить сбор информации относительно пользователей младше 13 лет. Именно поэтому социальная сеть выбрала данные возрастные ограничения.