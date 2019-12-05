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Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату Ратмиру

Дочь бывшей возлюбленной Тимати — Алены Шишковой часто встречается со своим единокровным братом Ратмиром, которого российскому рэперу подарила его новая избранница Анастасия Решетова. Модель не препятствует отношению детей, поэтому Алиса в восторге от регулярных встреч с братом.
Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату Ратмиру

Расставание не повод для разрыва всех отношений, Алена Шишкова продолжает поддерживать контакты с Тимати и Анастасией Решетовой. Так, недавно она поздравила их с рождением Ратмира. В свою очередь избранница Тимати не чинит препятствий в общении брата с сестрой. В рамках восстановления модели часто не бывает дома, она посещает спортзал и контролирует свой бизнес.

Алена Шишкова пытается объяснить дочери, что Ратмир, будучи ее братом, обязан сестру защищать, когда подрастет, но Алиса придерживается иного мнения. Сейчас девочка старше «Ратика-братика» (так называет его Алиса), поэтому пока он не вырос, именно она будет за ним присматривать. По словам Алены Шишковой, Тимати заботливый отец, вместе с ним Алиса не чувствует себя обделенной, несмотря на присутствие маленького брата.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:16

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