Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату Ратмиру





Расставание не повод для разрыва всех отношений, Алена Шишкова продолжает поддерживать контакты с Тимати и Анастасией Решетовой. Так, недавно она поздравила их с рождением Ратмира. В свою очередь избранница Тимати не чинит препятствий в общении брата с сестрой. В рамках восстановления модели часто не бывает дома, она посещает спортзал и контролирует свой бизнес.Алена Шишкова пытается объяснить дочери, что Ратмир, будучи ее братом, обязан сестру защищать, когда подрастет, но Алиса придерживается иного мнения. Сейчас девочка старше «Ратика-братика» (так называет его Алиса), поэтому пока он не вырос, именно она будет за ним присматривать. По словам Алены Шишковой, Тимати заботливый отец, вместе с ним Алиса не чувствует себя обделенной, несмотря на присутствие маленького брата.