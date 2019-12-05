Эксперты настаивают на пользе двухразового питания





Диетологи из Чехии провели исследование и обнаружили, что двухразовое питание помогает в процессе похудения. В эксперименте участвовали люди с лишним весом и диагнозом диабет. 54 испытуемых с сахарным диабетом 2-го типа поделили на две группы. Люди первой группы ели 3 раза в день с тремя перекусами, а второй только завтракали и плотно обедали. Опыт длился 3 месяца.Авторы исследования сообщают, что все испытуемые скинули лишние килограммы, но участники, которые выдерживали двухразовое питание, похудели больше, так как у них отрегулировалась здоровая выработка инсулина в организме.Специалисты обнаружили интересное свойство. Все участники принимали равные количества калорий, но люди, питавшиеся два раза стали употреблять намного их меньше, чем остальные участники. Такие выводы подтверждают, что первые два приема пищи должны быть сытными, а ужин легким.