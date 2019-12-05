Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч долларов





Впервые прототип Tesla Roadster был показан в начале 2019 года, но производитель готов начать выпуск модели уже совсем скоро. Недавно стали известны технические характеристики электромобиля, чьи возможности действительно поражают. Модель получит сразу 3 электродвигателя: по одному на задние колеса, а еще один будет отвечать за передние. Их суммарная мощность пока неизвестна, но сообщается, что крутящий момент составит поражающие 10000 Нм. Это позволит авто разгоняться до «сотни» всего 1,9 секунды.По словам Илона Маска, максимальная скорость Tesla Roadster составит около 400 км/ч. Автомобиль получит аккумулятор емкостью 200 кВт. Он позволит на полной зарядке проезжать около 1000 км. В салоне электрокара можно будет расположиться 4-м: водитель и 3 пассажира. При этом модель получит внушительный размер багажного отделения, несмотря на то, что авто нацелено на быструю езду, а не на комфорт.Цена Tesla Roadster будет стартовать от 200 тысяч долларов или 13 млн рублей по текущему курсу валют. Также производитель выпустит специальную версию электрокара – «Модель серии основателей», чья цена начинается от 250 тысяч долларов или 16 млн рублей. Объем этой партии составит 1000 единиц.