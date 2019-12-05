АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч долларов

Компания Tesla готовится к выпуску нового Tesla Roadster. Стали известны характеристики модели: она будет разгоняться до «сотни» за 1,9 секунды и получит 10000 Нм крутящего момента. Цена авто стартует от 200 тысяч долларов.
Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч долларов

Впервые прототип Tesla Roadster был показан в начале 2019 года, но производитель готов начать выпуск модели уже совсем скоро. Недавно стали известны технические характеристики электромобиля, чьи возможности действительно поражают. Модель получит сразу 3 электродвигателя: по одному на задние колеса, а еще один будет отвечать за передние. Их суммарная мощность пока неизвестна, но сообщается, что крутящий момент составит поражающие 10000 Нм. Это позволит авто разгоняться до «сотни» всего 1,9 секунды.

По словам Илона Маска, максимальная скорость Tesla Roadster составит около 400 км/ч. Автомобиль получит аккумулятор емкостью 200 кВт. Он позволит на полной зарядке проезжать около 1000 км. В салоне электрокара можно будет расположиться 4-м: водитель и 3 пассажира. При этом модель получит внушительный размер багажного отделения, несмотря на то, что авто нацелено на быструю езду, а не на комфорт.

Цена Tesla Roadster будет стартовать от 200 тысяч долларов или 13 млн рублей по текущему курсу валют. Также производитель выпустит специальную версию электрокара – «Модель серии основателей», чья цена начинается от 250 тысяч долларов или 16 млн рублей. Объем этой партии составит 1000 единиц.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату…
Эксперты настаивают на пользе двухразового…
Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова симулировала беременность, чтобы выйти…
Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч…
В Xiaomi презентовали электровелосипед с большим запасом…
Названы способы справиться с крапивницей в домашних…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами…
Противозачаточные таблетки могут уменьшить одну часть женского…
Названы 10 лучших приложений для улучшения качества…
Валерий Сюткин вспомнил, как Жанна Агузарова променяла «Браво» на «пресс-конференцию на…
В Омской области мужчина надругался над женщиной на глазах у ее…
Врачи предупредили об опасности "селедки под шубой" в Новый…
«Повел себя недостойно»: Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей…
Бари Алибасов-младший отправил мать в психиатрическую клинику для лечения от…
Диетологи рассказали, как сохранить фигуру в зрелом…
Дмитрий Шепелев признался, что сам выплатил часть долга “Русфонду” за лечение Жанны…
Светлана Иванова рассказала об ошибке в “Тесте на беременность”, рассмешившей…
В Омске школьник случайно нанес травму головы…
Автомобили Ravon значительно подешевели на рынке…
Google Assistant начнет учитывать диету пользователя при составлении…
"Требует бескорыстного настроя": Гогунский объяснил, почему не стоит идти в актерскую профессию ради…
Фронтальная камера Huawei Nova 6 5G признана лучшей в своем…
Названы главные признаки того, что человек пьет слишком много…
Клим Шипенко не считает, что в российском кинематографе правят влиятельные…
Мила Йовович похвасталась увеличившимся при беременности…
Житель Новосибирска добился компенсации за мат Сергея…
Qualcomm представила быстрый флагманский процессор Snapdragon 865 с поддержкой…
Евгений Миронов рассказал, как получит сотрясение мозга во время…
В Сети прославился кот, защищающий беременную…
Диетолог предрекла скорую смерть сына Никаса Сафронова Луки, если он не начнет ухаживать за…
Фитнес-тренер рассказала женщинам, как сделать руки тонкими к Новому…
Диетолог назвала схему здорового питания человека на один…
Названы самые угоняемые в столице РФ…
Названы основные мифы относительно массажа и…
«Минус 30 и пронизывающий ветер»: Максим Матвеев, Иван Янковский и Павел Прилучный о съемках в «Союзе…
Хозяин потратил 45 минут на попытку собрать восемь собак за покерным…
"Надо деньгам отлежаться": Роза Сябитова дала подписчикам совет, как…
Невеселая Марина Зудина посетила роскошный ужин компании Mercury в…
Прохор Шаляпин показал опухшее и перебинтованное лицо после пластической…
В армии США могут появиться солдаты с…
Просмотреть все новости