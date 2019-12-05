"Боялись все": Мария Кнушевицкая поделилась воспоминаниями о сложном характере Фаины Раневской





Кнушевицкая отметила, что вполне в характере Раневской было выйти в нижнем белье к любому мужчине и заявить, что ему нужно на ней жениться, поскольку он увидел ее раздетой. Актриса сменила много театров за время своей карьеры, что Мария Кнушевицкая связывает с непростым характером звезды. Иногда знаменитость пользовалась собственным методом настроиться перед спектаклем и “заводила” себя, в результате чего окружающие ее боялись и старались не попадать под горячую руку. Многие списывают ее резкость на одиночество, поскольку единственной родственницей Раневской была сестра, которая прожила с ней недолго, отправившись после революции в Париж. После смерти сестры звезда завела собаку, которую подобрала на улице и раскормила вкусной едой.Кнушевицкая призналась, что даже когда возникала неожиданная или опасная ситуация, Раневская не теряла контроль и не пугалась. Вместо этого у артистки рождалась очередная острая фраза.