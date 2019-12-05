Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами Рапунцель

Иосиф Оганесян в личном блоге написал, что сейчас абсолютно счастлив и отметил, год после свадьбы для них обоих с Александрой Черно был непростым, и иногда они серьезно задумывались о разводе. Однако сейчас уже все позади, и ему хочется заботиться о своей любимой жене. Вместе они даже устроили себе зимнюю прогулку, где развлекались, как говорится, на славу. Помимо этого, супруги Оганесян посетили первое УЗИ и услышали впервые, как бьется сердце их малыша.Омрачал всю эту историю только бесконечный конфликт с сестрами Аленой и Ольгой Рапунцель. Но Александра решила его больше не затягивать и принесла им извинения за свое не очень хорошее поведение относительно них. За это свою жену поблагодарил и Иосиф Оганесян, который по предположениям хейтеров, теперь готов практически на все, чтобы ему подняли зарплату на проекте.