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Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами Рапунцель

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян активно общается со своими подписчиками и даже ведет блог под названием «Папа может». Похвалил молодой человек и свою супругу Александру Черно за то, что она извинилась перед сестрами Рапунцель за свое поведение.
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами Рапунцель

Иосиф Оганесян в личном блоге написал, что сейчас абсолютно счастлив и отметил, год после свадьбы для них обоих с Александрой Черно был непростым, и иногда они серьезно задумывались о разводе. Однако сейчас уже все позади, и ему хочется заботиться о своей любимой жене. Вместе они даже устроили себе зимнюю прогулку, где развлекались, как говорится, на славу. Помимо этого, супруги Оганесян посетили первое УЗИ и услышали впервые, как бьется сердце их малыша.

Омрачал всю эту историю только бесконечный конфликт с сестрами Аленой и Ольгой Рапунцель. Но Александра решила его больше не затягивать и принесла им извинения за свое не очень хорошее поведение относительно них. За это свою жену поблагодарил и Иосиф Оганесян, который по предположениям хейтеров, теперь готов практически на все, чтобы ему подняли зарплату на проекте.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:38

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