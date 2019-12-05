В Xiaomi презентовали электровелосипед с большим запасом хода





Компания Xiaomi только что запустила Qicycle Electric-Assisted Bicycle. Новый электровелосипед похож по дизайну на складной Qicycle EF1. Это модель второго поколения, которая была модернизирована и улучшена во многих аспектах: от внешнего вида до производительности. По сравнению с предыдущим поколением, размер новой модели стал немного больше. Диаметр колеса в 20 дюймов делает все транспортное средство более устойчивым и адаптированным для эксплуатации на сложных дорогах, внутри города и на горных склонах. Аккумулятор и любые провода встроены внутрь новинки, что позволяет добиться гармоничного вида. Пользователи могут использовать систему питания на велосипеде для управления приводной цепью, которая позволит достичь трех режимов педалирования: "чистой" педали, ускорения и электрического хода.В центре руля находится светочувствительный дисплей, показывающий передачу, скорость, заряд аккумулятора, индикаторы, аварийные сигналы и процент заряда батареи. С левой стороны руля расположена зона управления, включающая выключатель питания, кнопки звукового гудка, переключатели высоких и низких скоростей.Самой главной особенностью этого электрического велосипеда является литиевая батарея емкостью 5,2 А·ч, которая обеспечивает до 40 км езды без нужды в дополнительной подзарядке. Производительность электрического режима может достигать до 25 км/ч. Кроме того, аккумулятор полностью заряжается всего за 3 с половиной часа. Велосипед Qicycle Electric Power-Assisted продается по цене в 425 долларов США) и, как сообщается, вскоре появится на мировом рынке.