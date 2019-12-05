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Названы 10 лучших приложений для улучшения качества сна

Эксперты назвали 10 лучших приложений, предназначенных для улучшения качества сна людей. Эти программы помогут человеку расслабиться перед ночным отдыхом, правильно подобрать режим, а также следить за биоритмами организма.
Названы 10 лучших приложений для улучшения качества сна

Приложение Pzizz каждый раз создает уникальную комбинацию из успокаивающих звуков. Их выбор происходит не случайно, а на основании определенной фазы сна и бодрствования человека. Программа F.lux настраивает цветовое оформление смартфона в зависимости от времени суток: днем более яркое, вечером – теплое и не резкое. Sleep Cycle расскажет пользователю все о циклах сна, а также предложит уникальный будильник, который выбирает наилучшее время пробуждение в интервале 30 минут.

Sleep Genius предлагает засыпать с помощью повторяющихся ритмов, эта методика придумана для астронавтов. Sleepo создает уникальную расслабляющую мелодию, состоящую из 32 компонентов – ветер, дождь, шум листьев, гул города и т. д. Программа Calm предлагает 7 простых шагов, ускоряющих засыпание.

Приложение Sleep As Android может регулировать циклы сна. Rain Rain Sleep Sounds предлагает звуки самых разных видов дождя, позволяющих усыпить любого человека. Pillow может с помощью «умных» часов Apple Watch получать подробную информацию о состоянии организма во время сна, его результатах и дать рекомендации. Последнее приложение в списке «лучших» – Recolour. Оно представляет собой раскраску для взрослых, помогающую избавиться от стресса и быстрее заснуть.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:26

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