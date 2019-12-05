АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Врачи предупредили об опасности "селедки под шубой" в Новый год

В преддверии Нового года российские домохозяйки готовят традиционные блюда к столу, одним из которых является "селедка под шубой". Врачи рассказали, почему этот салат может быть опасным.

В "сельди под шубой" содержится большое количество жиров и углеводов, что может навредить состоянию здоровья. Продукты в этом блюде, по мнению медиков, могут нанести непоправимый вред для функций организма. В первую очередь, новогодний салат опасен для людей, у которых наблюдается высокий гликемический индекс. Он является показателем, демонстрирующим, как быстро происходят пищеварительные процессы у того или иного человека. Кроме того, даже присутствующие в блюде полезные овощи не несут благоприятного эффекта из-за того, что их подвергли термической обработке.

Феномен объясняется тем, что отваренные ингредиенты выделяют слишком много крахмала. Он увеличивает уровень глюкозы в крови, что не только вызывает чувство усталости, но и чревато развитием сахарного диабета. Поэтому салат нельзя есть людям, страдающим от это болезни, либо индивидам с преддиабетическим состоянием из-за присутствия майонеза. А вот сельдь может нанести вред гипертоникам из-за повышенной солености, которая задерживает жидкость в организме. Это приводит к отекам сосудов и нарушению артериального давления. Диетологи говорят, что традиционную "сельдь под шубой" можно заменить овощным салатом, приправленным растительным маслом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату…
Эксперты настаивают на пользе двухразового…
Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова симулировала беременность, чтобы выйти…
Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч…
В Xiaomi презентовали электровелосипед с большим запасом…
Названы способы справиться с крапивницей в домашних…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами…
Противозачаточные таблетки могут уменьшить одну часть женского…
Названы 10 лучших приложений для улучшения качества…
Валерий Сюткин вспомнил, как Жанна Агузарова променяла «Браво» на «пресс-конференцию на…
В Омской области мужчина надругался над женщиной на глазах у ее…
Врачи предупредили об опасности "селедки под шубой" в Новый…
«Повел себя недостойно»: Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей…
Бари Алибасов-младший отправил мать в психиатрическую клинику для лечения от…
Диетологи рассказали, как сохранить фигуру в зрелом…
Дмитрий Шепелев признался, что сам выплатил часть долга “Русфонду” за лечение Жанны…
Светлана Иванова рассказала об ошибке в “Тесте на беременность”, рассмешившей…
В Омске школьник случайно нанес травму головы…
Автомобили Ravon значительно подешевели на рынке…
Google Assistant начнет учитывать диету пользователя при составлении…
"Требует бескорыстного настроя": Гогунский объяснил, почему не стоит идти в актерскую профессию ради…
Фронтальная камера Huawei Nova 6 5G признана лучшей в своем…
Названы главные признаки того, что человек пьет слишком много…
Клим Шипенко не считает, что в российском кинематографе правят влиятельные…
Мила Йовович похвасталась увеличившимся при беременности…
Житель Новосибирска добился компенсации за мат Сергея…
Qualcomm представила быстрый флагманский процессор Snapdragon 865 с поддержкой…
Евгений Миронов рассказал, как получит сотрясение мозга во время…
В Сети прославился кот, защищающий беременную…
Диетолог предрекла скорую смерть сына Никаса Сафронова Луки, если он не начнет ухаживать за…
Фитнес-тренер рассказала женщинам, как сделать руки тонкими к Новому…
Диетолог назвала схему здорового питания человека на один…
Названы самые угоняемые в столице РФ…
Названы основные мифы относительно массажа и…
«Минус 30 и пронизывающий ветер»: Максим Матвеев, Иван Янковский и Павел Прилучный о съемках в «Союзе…
Хозяин потратил 45 минут на попытку собрать восемь собак за покерным…
"Надо деньгам отлежаться": Роза Сябитова дала подписчикам совет, как…
Невеселая Марина Зудина посетила роскошный ужин компании Mercury в…
Прохор Шаляпин показал опухшее и перебинтованное лицо после пластической…
В армии США могут появиться солдаты с…
Просмотреть все новости