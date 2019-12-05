Врачи предупредили об опасности "селедки под шубой" в Новый год





В "сельди под шубой" содержится большое количество жиров и углеводов, что может навредить состоянию здоровья. Продукты в этом блюде, по мнению медиков, могут нанести непоправимый вред для функций организма. В первую очередь, новогодний салат опасен для людей, у которых наблюдается высокий гликемический индекс. Он является показателем, демонстрирующим, как быстро происходят пищеварительные процессы у того или иного человека. Кроме того, даже присутствующие в блюде полезные овощи не несут благоприятного эффекта из-за того, что их подвергли термической обработке.Феномен объясняется тем, что отваренные ингредиенты выделяют слишком много крахмала. Он увеличивает уровень глюкозы в крови, что не только вызывает чувство усталости, но и чревато развитием сахарного диабета. Поэтому салат нельзя есть людям, страдающим от это болезни, либо индивидам с преддиабетическим состоянием из-за присутствия майонеза. А вот сельдь может нанести вред гипертоникам из-за повышенной солености, которая задерживает жидкость в организме. Это приводит к отекам сосудов и нарушению артериального давления. Диетологи говорят, что традиционную "сельдь под шубой" можно заменить овощным салатом, приправленным растительным маслом.