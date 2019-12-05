Валерий Сюткин вспомнил, как Жанна Агузарова променяла «Браво» на «пресс-конференцию на Марсе»





Многие знают о странном поведении Жанны Агузаровой, но в тот момент она подвела целую группу. По словам Валерия Сюткина, она просто вязала и уехала из Самары, сказав, что у нее «пресс-конференция на Марсе». Певец тогда успокоил музыкантов, пообещав, что все споет, и в итоге он выступил перед публикой.Отношения с Жанной Агузаровой не у всех складываются хорошо: кто-то восхищается певицей, а кому-то она не особо нравится. В 90-х исполнительница уехала в США, надеясь добиться там успеха, но этого ей сделать не удалось. Приходилось подрабатывать водителем лимузина. Лидер и фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал причиной такой неудачи отсутствие у певицы менеджмента, способного раскрутить ее, как звезду мировой величины. У нее были все шансы для выступления перед зарубежной публикой, но реализовать она их не смогла.