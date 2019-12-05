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Противозачаточные таблетки могут уменьшить одну часть женского мозга

Американские ученые провели пилотное исследование и установили, что противозачаточные таблетки могут наносить вред организму женщины. Такие препараты способны уменьшить одну из частей мозга – гипоталамус.
Противозачаточные таблетки могут уменьшить одну часть женского мозга

Данная область отвечает за широкий спектр функций и является крайне важным центром принятия решений для всего организма. Гипоталамус регулирует температуру тела, сон и процессы во время него, сокращение сердечной мышцы, репродуктивные функции человека, половое влечение, менструальный цикл, овуляцию, аппетит, настроение и многое другое. Именно поэтому уменьшение этой части мозга женщины может привести к серьезным последствиям.

Проведенное исследование является пилотным, в нем приняли участие всего 50 испытуемых. 21 из них регулярно принимали противозачаточные таблетки. Оказалось, что среди таких женщин размер гипоталамуса оказался на 6% меньше, чем у тех представительниц прекрасного пола, которые не принимают такие препараты. Подобный тип исследования не позволяет выявить четких взаимосвязей, однако ученые намерены провести более масштабное изучение данного вопроса.

Также специалисты отметили, что женщины, принимающие противозачаточные таблетки, в среднем были более раздражительными чем те, кто их ими не пользуется. Ученые назвали будущее исследование крайне важным, так как в США 16% представительниц прекрасного пола в возрасте 16-44 лет принимают подобные контрацептивы.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:31

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