«Повел себя недостойно»: Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей измене

Некоторое время назад американские СМИ начали обсуждать провокационные снимки. На них Джастин Тимберлейк держится за руку с актрисой Алишей Вейнрайт, с которой они вместе снимались в фильме «Палмер». На фоне этих фотографий началось обсуждение того, что звезда может изменять своей жене Джессике Бил. Знаменитость долгое время хранил молчание, но теперь решил честно прокомментировать эту ситуацию в Instagram.Джастин Тимберлейк рассказал о том, что слух об его измене не соответствуют действительности. При этом звезда подтвердил, он действительно держался за руку с Алишей Вейнрайт. Такой поступок, отмечает артист, не делает ему чести. Знаменитость прекрасно отдает себе отчет в том, что он сделал больно своей жене, детям и другим родственникам, поэтому признает свою вину.В тот вечер Джастин Тимберлейк выпил слишком много алкоголя, поэтому его поведение нельзя назвать образцовым. Знаменитость заявил, не таким отцом и супругом он старается быть в своей жизни, поэтому в очередной раз извиняется перед женой Джессикой Бил и своими детьми. Также артист отметил, он всегда избегает скандалов, но в этот раз во всем виноват только он сам.