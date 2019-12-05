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«Повел себя недостойно»: Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей измене

Известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей измене своей супруге Джессике Билс с Алишей Вейнрайт. Знаменитость заявил, что никакой близости у них не было, хотя он и повел себя недостойно в той ситуации.
«Повел себя недостойно»: Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей измене

Некоторое время назад американские СМИ начали обсуждать провокационные снимки. На них Джастин Тимберлейк держится за руку с актрисой Алишей Вейнрайт, с которой они вместе снимались в фильме «Палмер». На фоне этих фотографий началось обсуждение того, что звезда может изменять своей жене Джессике Бил. Знаменитость долгое время хранил молчание, но теперь решил честно прокомментировать эту ситуацию в Instagram.

Джастин Тимберлейк рассказал о том, что слух об его измене не соответствуют действительности. При этом звезда подтвердил, он действительно держался за руку с Алишей Вейнрайт. Такой поступок, отмечает артист, не делает ему чести. Знаменитость прекрасно отдает себе отчет в том, что он сделал больно своей жене, детям и другим родственникам, поэтому признает свою вину.

В тот вечер Джастин Тимберлейк выпил слишком много алкоголя, поэтому его поведение нельзя назвать образцовым. Знаменитость заявил, не таким отцом и супругом он старается быть в своей жизни, поэтому в очередной раз извиняется перед женой Джессикой Бил и своими детьми. Также артист отметил, он всегда избегает скандалов, но в этот раз во всем виноват только он сам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:09

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