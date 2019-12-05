Дмитрий Шепелев признался, что сам выплатил часть долга “Русфонду” за лечение Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев рассказал, кто выплатил долг “Русфонду” за лечение Жанны Фриске. Оказалось, что это сделал сам телеведущий, о чем он сообщил в YouTube-шоу “Осторожно, Собчак”.
Как известно, Первый канал предоставил средства для лечения Жанны Фриске, часть которых пропала после смерти звезды. Долг перед “Русфондом” долгое время оставался невыплаченным, а его должны были погасить родители артистки и ее сын, когда станет совершеннолетним. В интервью с Ксенией Собчак Дмитрий Шепелев признался, он сам выплатил задолженность, чтобы это не стало обязанностью Платона. Телеведущий отметил, действия родителей Фриске говорят об их жадности и подлости.
Шепелев готов рассказать правду о произошедшем своему сыну, когда тот подрастет. Как известно, в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей “Русфонду” было возвращено 7,98 млн рублей от реализации имущества, принадлежащего близким родственникам певицы.
Как известно, Первый канал предоставил средства для лечения Жанны Фриске, часть которых пропала после смерти звезды. Долг перед “Русфондом” долгое время оставался невыплаченным, а его должны были погасить родители артистки и ее сын, когда станет совершеннолетним. В интервью с Ксенией Собчак Дмитрий Шепелев признался, он сам выплатил задолженность, чтобы это не стало обязанностью Платона. Телеведущий отметил, действия родителей Фриске говорят об их жадности и подлости.
Шепелев готов рассказать правду о произошедшем своему сыну, когда тот подрастет. Как известно, в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей “Русфонду” было возвращено 7,98 млн рублей от реализации имущества, принадлежащего близким родственникам певицы.