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Дмитрий Шепелев признался, что сам выплатил часть долга “Русфонду” за лечение Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев рассказал, кто выплатил долг “Русфонду” за лечение Жанны Фриске. Оказалось, что это сделал сам телеведущий, о чем он сообщил в YouTube-шоу “Осторожно, Собчак”.

Как известно, Первый канал предоставил средства для лечения Жанны Фриске, часть которых пропала после смерти звезды. Долг перед “Русфондом” долгое время оставался невыплаченным, а его должны были погасить родители артистки и ее сын, когда станет совершеннолетним. В интервью с Ксенией Собчак Дмитрий Шепелев признался, он сам выплатил задолженность, чтобы это не стало обязанностью Платона. Телеведущий отметил, действия родителей Фриске говорят об их жадности и подлости.

Шепелев готов рассказать правду о произошедшем своему сыну, когда тот подрастет. Как известно, в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей “Русфонду” было возвращено 7,98 млн рублей от реализации имущества, принадлежащего близким родственникам певицы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:46

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