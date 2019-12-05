Бари Алибасов-младший отправил мать в психиатрическую клинику для лечения от шизофрении





Елена Уронич — мама Бари Алибасова-младшего попала в лечебницу несколько лет назад из-за психического расстройства. Однажды она позвонила родственникам и попросила о помощи, заявив, что лежит вся в крови. В квартиру обычным путем проникнуть не удалось, поэтому, по словам Бари Бариевича, ему пришлось вызывать МЧС, а затем положить Елену Уронич в клинику. После этого обязанности по уходу за женщиной легли на бабушку наследника продюсера.Сам Бари Алибасов-младший вспоминает, что из-за трудной жизни и несбывшихся планов его мать часто посещала психиатрические лечебницы. Пытаясь помочь Елене Уронич, сын привез ее на передачу «На самом деле». Однако «встряска» не помогла, а усугубила ситуацию. Если раньше женщина вела себя спокойно, то теперь часто «буянит» и может себе навредить. Однако Бари Бариевич не теряет надежды, что когда-нибудь ему удастся увезти мать в Москву, чтобы он смог следить за ней самостоятельно.