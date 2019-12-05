Светлана Иванова рассказала об ошибке в “Тесте на беременность”, рассмешившей врачей

В новом выпуске “Вечернего Урганта” в студии появились актеры сериала “Тест на беременность” Светлана Иванова и Кирилл Гребенщиков. Как известно, новый сезон проекта вышел 2 декабря после длительного перерыва, а Иванова призналась, что ее поклонники часто спрашивали о новых сериях. К ней подходили на улице, встречали в очередях, а также сериалом интересовались ее родственники и друзья. Некоторые люди признавались, что стали акушерами, вдохновившись проектом. Во время работы актриса на равных говорила с медиками, которые с большим пониманием относились к ее роли и старались помочь. Однако многие не могли сдержать смех, замечая ошибки, но для таких случаев на съемочной площадке всегда есть консультанты. Однако в первом сезоне команда неправильно говорила слово “cito”, которое означает “срочно”, за что ее обсмеяли врачи.Актриса отметила, что во время работы над сериалом в семьях ее коллег произошли пополнения, в частности, Анна Пескова стала матерью впервые, у Александра Нестерова появился второй ребенок, а в последний съемочный день внучка родилась у Татьяны Рассказовой. Иванова тоже стала матерью во второй раз во время перерыва между первым и вторым сезонами проекта.