Google Assistant начнет учитывать диету пользователя при составлении рецептов





В указанном устройстве теперь предусмотрен новый раздел настроек, именуемый “Еда и напитки”. Эти опции позволяют определить ограничения в пище, на которые голосовой помощник опирается при выборе рецептов, а также различных рекомендаций. В настоящий период времени нем доступен базовый набор особенных меню, который состоит из возможности выбрать между диетами для вегетарианцев, противников такой пищи и тех, кто отказался от глютена.Эксперты предполагают, что в будущем разработчики из США успешно усовершенствуют раздел, расширив список предложенных там вариантов предпочтений. Все пользователи Google Assistant уже имеют возможность воспользоваться выпущенным нововведением.