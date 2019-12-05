"Требует бескорыстного настроя": Гогунский объяснил, почему не стоит идти в актерскую профессию ради гонорара
Виталий Гогунский рассказал о видении собственной профессии и связанных с ней проблемах. Звезда телесериала "Универ" также объяснил, почему людям не стоит идти в актеры ради гонорара.
Известный по роли Кузи из сериала "Универ" Виталий Гогунский утверждает, что будущие актеры и актрисы в России не должны ставить перед собой цель заработать большие деньги. По словам звезды, его профессия требует творческого и бескорыстного настроя, а также желания приносить радость и смех людям. В новом интервью отечественному изданию, 41-летний актер объяснил, что нужно подходить к творчеству и съемкам самоотверженно. Это позволит получить не только большие роли, но и обрести личное счастье. Как считает Гогунский, "служение киноискусству" должно стоять впереди всех прочих нужд начинающего актера.
Кроме прочего, многие представители российского кинематографа заявляли, что вся индустрия держится на нескольких людях. К примеру, Екатерина Волкова говорит, что получить значимую роль почти невозможно, если у тебя нет влиятельных родственников или денег для взятки, но режиссер Клим Шипенко с этим не согласен. Актриса также добавляет, что высокие зарплаты актеров являются мифом, поскольку работа нестабильная и может отсутствовать не один месяц.
Известный по роли Кузи из сериала "Универ" Виталий Гогунский утверждает, что будущие актеры и актрисы в России не должны ставить перед собой цель заработать большие деньги. По словам звезды, его профессия требует творческого и бескорыстного настроя, а также желания приносить радость и смех людям. В новом интервью отечественному изданию, 41-летний актер объяснил, что нужно подходить к творчеству и съемкам самоотверженно. Это позволит получить не только большие роли, но и обрести личное счастье. Как считает Гогунский, "служение киноискусству" должно стоять впереди всех прочих нужд начинающего актера.
Кроме прочего, многие представители российского кинематографа заявляли, что вся индустрия держится на нескольких людях. К примеру, Екатерина Волкова говорит, что получить значимую роль почти невозможно, если у тебя нет влиятельных родственников или денег для взятки, но режиссер Клим Шипенко с этим не согласен. Актриса также добавляет, что высокие зарплаты актеров являются мифом, поскольку работа нестабильная и может отсутствовать не один месяц.