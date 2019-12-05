Фронтальная камера Huawei Nova 6 5G признана лучшей в своем классе





Представители DxOMark, как обычно, получили доступ к Huawei Nova 6 5G значительно раньше его официальной презентации. Эксперты начали публиковать результаты тестирования смартфона, однако пока они ограничилась лишь фронтальной камерой. Она получила от них итоговые 100 баллов, которые позволили новинке обойти таких именитых конкурентов, как Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Huawei Mate 30 Pro и Google Pixel 4. За съемку фото устройство удостоилось 105 баллов, а за видео – 93.Эксперты DxOMark отметили несколько положительных сторон фронтальной камеры Huawei Nova 6 5G. Она отлично справляется со съемкой фото, они имеют высокий уровень детализации и низкое количество шумов. Также отдельно специалисты отметили «приятные тона кожи». Иногда имеются проблемы с экспозицией и балансом белого, однако этот недочет должны решить в обновлении.При съемке видео на фронтальную камеру устройство также демонстрирует отличные результаты. В большинстве условий не имеется больших нареканий, однако при недостатке цвета могут возникнуть проблемы. Также встречается игнорирование фокуса на лице ближайшего человека во время группового селфи.