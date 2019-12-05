Названы главные признаки того, что человек пьет слишком много чая
Эксперты назвали главные признаки того, что организм страдает от завышенной дозы чая. Лишние 3-4 чашки этого напитка могут спровоцировать негативные побочные эффекты.
Чай является источником танинов, которые связываются с железом в определенных продуктах, делая его недоступным для всасывания. Это приводит к анемии, поскольку железо задействовано во многих реакциях человеческого организма, например, участвует при выработке крови и транспортировке кислорода. При анемии часто болит голова, появляются “мушки” перед глазами, а также человек страдает от головокружения, выпадения волос и болей в груди. Кофеин в чае может привести к беспокойному сну, что в свою очередь провоцирует ухудшение самочувствия. Некоторые другие соединения при употреблении натощак могут привести к тошноте и болям в желудке, а также к изжоге.
Большие дозы кофеина, которых можно добиться при приеме 6-12 чашек чая в день, вызывают головные боли, а также головокружение.
Чай является источником танинов, которые связываются с железом в определенных продуктах, делая его недоступным для всасывания. Это приводит к анемии, поскольку железо задействовано во многих реакциях человеческого организма, например, участвует при выработке крови и транспортировке кислорода. При анемии часто болит голова, появляются “мушки” перед глазами, а также человек страдает от головокружения, выпадения волос и болей в груди. Кофеин в чае может привести к беспокойному сну, что в свою очередь провоцирует ухудшение самочувствия. Некоторые другие соединения при употреблении натощак могут привести к тошноте и болям в желудке, а также к изжоге.
Большие дозы кофеина, которых можно добиться при приеме 6-12 чашек чая в день, вызывают головные боли, а также головокружение.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:06