Клим Шипенко не считает, что в российском кинематографе правят влиятельные покровители





Из интервью, взятого информационным порталом Teleprogramma.pro, стало известно, что у Клима Шипенко нет влиятельного отца или дяди, которые могли бы помочь ему с продвижением в карьере. В России талантливых режиссеров, сценаристов или продюсеров замечают сразу же и помогают им показать свои навыки широкой публике.Он не отрицает, что в российском кинобизнесе существует явление протекции, но оно не такое масштабное, как в Голливуде, где есть семьи и кланы. Сам режиссер признался, что его сценарий оценили только с четвертой или пятой попытки. Кроме того, по словам Клима Шипенко, с Голливудом сегодня невозможно тягаться, так как он транслирует фильмы по всему миру, но это не значит, что необходимо отказаться от борьбы.