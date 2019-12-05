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Клим Шипенко не считает, что в российском кинематографе правят влиятельные покровители

Российский режиссер Клим Шипенко не согласился со словами актрисы Екатерины Волковой по поводу того, что отечественным кинематографом управляют влиятельные покровители. Постановщик нашумевшего фильма «Текст» сравнил российскую и американскую киноиндустрии, заявив, что в Голливуде у представителей влиятельных кланов больше шансов получить роль в хорошем фильме.
Клим Шипенко не считает, что в российском кинематографе правят влиятельные покровители

Из интервью, взятого информационным порталом Teleprogramma.pro, стало известно, что у Клима Шипенко нет влиятельного отца или дяди, которые могли бы помочь ему с продвижением в карьере. В России талантливых режиссеров, сценаристов или продюсеров замечают сразу же и помогают им показать свои навыки широкой публике.

Он не отрицает, что в российском кинобизнесе существует явление протекции, но оно не такое масштабное, как в Голливуде, где есть семьи и кланы. Сам режиссер признался, что его сценарий оценили только с четвертой или пятой попытки. Кроме того, по словам Клима Шипенко, с Голливудом сегодня невозможно тягаться, так как он транслирует фильмы по всему миру, но это не значит, что необходимо отказаться от борьбы.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00

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