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Qualcomm представила быстрый флагманский процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G

Компания Qualcomm в рамках ежегодной конференции представила новый флагманский процессор Snapdragon 865. Новинка станет быстрее предшественника, будет поддерживать разные типы сетей 5G и сможет снимать видео в формате 8K.
Qualcomm представила быстрый флагманский процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G

Презентация флагманского процессора Snapdragon 865 была разделена на два дня. Во время первого представители компании рассказали о возможностях 5G в данной новинке, а во время второго – об ее производительности. Qualcomm поставили себе задачу – сети нового поколения должны работать одинаково эффективно в разных странах мира. Именно поэтому модем, установленный в процессор, поддерживает широкий спектр диапазонов сигнала, способных работать одновременно.

Snapdragon 865 получит 8 ядер, работающих на частоте до 2,84 ГГц. Новинка на 25% быстрее предшественника и на столько же потребляет меньше энергии. За графику отвечает адаптер Adreno 650, поддерживающий частоту обновления экрана до 144 Гц.

Новый процессор похвастается большим количеством аппаратных систем защиты, делающих его более сложным для взлома. Также планируется регулярный выпуск драйверов на Snapdragon 865. Отдельно отмечены возможности работы с фото и видео. Новинка поддерживает съемку в формате 8K и снимки с разрешением 200 Мп. Также устройство с таким процессором сможет записывать замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду. Новинка появится на рынке в начале 2020 года.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:44

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