Житель Новосибирска добился компенсации за мат Сергея Шнурова

Сибиряк посетил осенью концерт рок-группы «Ленинград», но само мероприятие не понравилось фанату из-за сквернословия вокалиста коллектива. Испытав «культурный шок», человек решил отстаивать свои права и обратился за помощью в Совет по защите нравственности, где ему оказали поддержку, потому как данная организация продолжительное время борется против мата фронтмена популярного коллектива.Первоначально активисты хотели взыскать 300 000 рублей. Предполагалось, что часть денег выплатит Сергей Шнуров, а остальные средства организатор и администрация площадки, где прошел концерт. В суде решили иначе и назвали виноватым только организаторов шоу, обязав их заплатить пострадавшему 2000 рублей, плюс еще 2500 рублей, которые мужчина потратил на билет, а также 2225 рублей штрафа за нецензурные выражения, звучавшие со сцены.