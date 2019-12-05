Евгений Миронов рассказал, как получит сотрясение мозга во время спектакля





По словам Евгения Миронова, в тот раз сцена и декорации были слишком сложными, они состояли из большого числа проводов, труб, тяжелых дверей и других предметов, о которые можно легко пораниться. Обслуживанием этой конструкции занимались сразу 20 человек, а такое, признается актер, встречается крайне редко. Именно поэтому артист перед каждым спектаклем лично здоровался со всеми ними, ведь эти люди выполняли важную часть работы.Во время одного из выступлений Евгений Миронов ударился головой о декорации, причем удар был достаточно сильным. Актеру кажется, что его спас парик, если бы не он, признается артист, он бы мог умереть прямо на сцене. Несмотря на сильную боль и состояние шока, знаменитость доиграл спектакль, а потом отправился в больницу. Там ему поставили диагноз – сотрясение мозга. Медики порекомендовали звезде на какое-то время отказаться от выступлений, и он последовал их совету, следующий спектакль был отменен.Евгений Миронов регулярно вспоминает этот случай и отмечает, что на сцене каждый актер должен быть крайне внимателен, ведь неправильное движение может привести к серьезным последствиям.