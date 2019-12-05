Диетолог предрекла скорую смерть сына Никаса Сафронова Луки, если он не начнет ухаживать за собой

Как отметила Мухина, 29-летний Лука Затравкин ведет нездоровый образ жизни, что привело к увеличению веса. На данный момент он весит 235 кг, а недавно стало известно, что он пытается привести фигуру в порядок в фитнес-центре. Диетолог предложила пианисту свою помощь в разработке персонального комплекса упражнений, отметив, что в этом вопросе все зависит от усилий самого Затравкина. Отмечается, что у сына художника тяжелая степень ожирения, которая опасна серьезными недугами. Мухина сравнила пищевую зависимость с наркотической, но в случае пианиста его образ жизни неминуемо приведет к смерти через 20 лет.Мухина заметила, что у Луки Затравкина слышна одышка даже во время разговора по телефону. Ему могут помочь тренировки, но их нужно делать правильно, чтобы не навредить суставам и позвоночнику. Специалист посоветовала сделать акцент на упражнениях лежа, а также больше плавать.