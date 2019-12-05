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Диетолог предрекла скорую смерть сына Никаса Сафронова Луки, если он не начнет ухаживать за собой

Диетолог Мария Мухина сделала прогнозы насчет будущего сына Никаса Сафронова. По мнению специалиста, смерть Луки Затравкина придет скоро, если он не начнет ухаживать за собой.

Как отметила Мухина, 29-летний Лука Затравкин ведет нездоровый образ жизни, что привело к увеличению веса. На данный момент он весит 235 кг, а недавно стало известно, что он пытается привести фигуру в порядок в фитнес-центре. Диетолог предложила пианисту свою помощь в разработке персонального комплекса упражнений, отметив, что в этом вопросе все зависит от усилий самого Затравкина. Отмечается, что у сына художника тяжелая степень ожирения, которая опасна серьезными недугами. Мухина сравнила пищевую зависимость с наркотической, но в случае пианиста его образ жизни неминуемо приведет к смерти через 20 лет.

Мухина заметила, что у Луки Затравкина слышна одышка даже во время разговора по телефону. Ему могут помочь тренировки, но их нужно делать правильно, чтобы не навредить суставам и позвоночнику. Специалист посоветовала сделать акцент на упражнениях лежа, а также больше плавать.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:26

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