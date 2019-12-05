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Фитнес-тренер рассказала женщинам, как сделать руки тонкими к Новому году

Фитнес-тренер тренажерного зала «World Class RedSide» Виктория Кулик рассказала о том, как женщинам подготовиться к Новому году. Они могут успеть сделать руки тонкими, если будут придерживать профессиональных советов.
Фитнес-тренер рассказала женщинам, как сделать руки тонкими к Новому году

Начать стоит с питания, отмечает фитнес-тренер. Рацион является основой любых тренировок, поэтому о нем нужно думать в первую очередь. Чтобы сделать руки тонкими необходимо уменьшить процент подкожного жира. Для этого нужно запустить процесс его распада. Чтобы это сделать, следует начать физические упражнение и пересмотреть питание. Стоит сократить ежедневное количество калорий, но рацион должен оставаться разнообразным и питательным.

С упражнениями, отмечает фитнес-тренер, все проще. Для верхней группы мышц женщинам можно посоветовать отжимания и подтягивания. Оба эти упражнения являются универсальными и в короткий срок, в течение 2-3 недель, сделают руки не только тонкими, но и подтянутыми. При этом для первых занятий лучше нанять тренера, который подберет конкретную программу, расскажет о разных методах выполнения и проследит за безопасностью.

Отдавать предпочтение лучше отжиманиям, так как их можно делать в любом месте. Фитнес-тренер советует начать с варианта на коленях, а затем усложнять упражнение. С подтягиваниями ситуация сложнее, поэтому их можно выполнять в самой легкой и удобной для женщины форме.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:25

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