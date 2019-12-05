Прохор Шаляпин показал опухшее и перебинтованное лицо после пластической операции





Прохор Шаляпин никогда не стремился скрывать, что пользовался разными методами омоложения, например, делал уколы красоты, а белоснежной улыбкой обязан стоматологам. Несмотря на привлекательность, которую отмечают поклонники, певец снова решился на пластическую операцию. Знаменитость недавно провел круговую подтяжку, рассказав о своем опыте в социальных сетях. Также артист поделился кадром, где запечатлен с отекшим и перебинтованным лицом. Шаляпин не считает зазорным обращение к пластическим хирургам, критикуя тех, кто даже не пытается бороться со старостью.Как передает портал “Дни.ру”, Прохор Шаляпин пообещал продолжать тщательно следить за своей внешностью, не брезгуя любыми способами.