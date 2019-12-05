Прохор Шаляпин показал опухшее и перебинтованное лицо после пластической операции
Отечественный исполнитель Прохор Шаляпин показал свою внешность после перенесенной пластической операции. Артист разместил в Instagram фото с опухшим и перебинтованным лицом.
Прохор Шаляпин никогда не стремился скрывать, что пользовался разными методами омоложения, например, делал уколы красоты, а белоснежной улыбкой обязан стоматологам. Несмотря на привлекательность, которую отмечают поклонники, певец снова решился на пластическую операцию. Знаменитость недавно провел круговую подтяжку, рассказав о своем опыте в социальных сетях. Также артист поделился кадром, где запечатлен с отекшим и перебинтованным лицом. Шаляпин не считает зазорным обращение к пластическим хирургам, критикуя тех, кто даже не пытается бороться со старостью.
Как передает портал “Дни.ру”, Прохор Шаляпин пообещал продолжать тщательно следить за своей внешностью, не брезгуя любыми способами.
Прохор Шаляпин никогда не стремился скрывать, что пользовался разными методами омоложения, например, делал уколы красоты, а белоснежной улыбкой обязан стоматологам. Несмотря на привлекательность, которую отмечают поклонники, певец снова решился на пластическую операцию. Знаменитость недавно провел круговую подтяжку, рассказав о своем опыте в социальных сетях. Также артист поделился кадром, где запечатлен с отекшим и перебинтованным лицом. Шаляпин не считает зазорным обращение к пластическим хирургам, критикуя тех, кто даже не пытается бороться со старостью.
Как передает портал “Дни.ру”, Прохор Шаляпин пообещал продолжать тщательно следить за своей внешностью, не брезгуя любыми способами.