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Прохор Шаляпин показал опухшее и перебинтованное лицо после пластической операции

Отечественный исполнитель Прохор Шаляпин показал свою внешность после перенесенной пластической операции. Артист разместил в Instagram фото с опухшим и перебинтованным лицом.
Прохор Шаляпин показал опухшее и перебинтованное лицо после пластической операции

Прохор Шаляпин никогда не стремился скрывать, что пользовался разными методами омоложения, например, делал уколы красоты, а белоснежной улыбкой обязан стоматологам. Несмотря на привлекательность, которую отмечают поклонники, певец снова решился на пластическую операцию. Знаменитость недавно провел круговую подтяжку, рассказав о своем опыте в социальных сетях. Также артист поделился кадром, где запечатлен с отекшим и перебинтованным лицом. Шаляпин не считает зазорным обращение к пластическим хирургам, критикуя тех, кто даже не пытается бороться со старостью.

Как передает портал “Дни.ру”, Прохор Шаляпин пообещал продолжать тщательно следить за своей внешностью, не брезгуя любыми способами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:06

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