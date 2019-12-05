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Невеселая Марина Зудина посетила роскошный ужин компании Mercury в Москве

Ювелирная фирма Mercury провела роскошный вечер в отеле «Метрополь» в Москве. В числе гостей были замечены Марина Зудина, Вера Брежнева и многие другие отечественные звезды.
Невеселая Марина Зудина посетила роскошный ужин компании Mercury в Москве

В российской столице в последнем месяце года всегда проходит большое количество мероприятий. К примеру, компания Mercury организовала ужин со знаменитостями. Прошел он в формате «Вечернего Урганта», в роли ведущего выступил и сам Иван Ургант.

Посетила мероприятие вдова актера Олега Табакова Марина Зудина. По мнению очевидцев, артистка казалась невеселой и была не похожа на себя. Вместе с тем, другие гости с понимаем относились к ее утрате, хотя Табаков умер полтора года назад.

Выделялась среди прочих Дарья Мороз, которая надела мини-платье с аппликацией в виде звезд, яркие сапоги и необычный продолговатый жакет. Автором такого одеяния считается дизайнер Александр Арутюнов, с которым актриса сотрудничает несколько месяцев. В классическом платье появилась Алла Михеева, на звезде были замечены украшения компании Mercury.

Для присутствующих выступала Вера Брежнева. Гости праздника услышали ее песни, включая и один из самых популярных хитов «Лучшие друзья девушек бриллианты».

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:05

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