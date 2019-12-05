Невеселая Марина Зудина посетила роскошный ужин компании Mercury в Москве

В российской столице в последнем месяце года всегда проходит большое количество мероприятий. К примеру, компания Mercury организовала ужин со знаменитостями. Прошел он в формате «Вечернего Урганта», в роли ведущего выступил и сам Иван Ургант.Посетила мероприятие вдова актера Олега Табакова Марина Зудина. По мнению очевидцев, артистка казалась невеселой и была не похожа на себя. Вместе с тем, другие гости с понимаем относились к ее утрате, хотя Табаков умер полтора года назад.Выделялась среди прочих Дарья Мороз, которая надела мини-платье с аппликацией в виде звезд, яркие сапоги и необычный продолговатый жакет. Автором такого одеяния считается дизайнер Александр Арутюнов, с которым актриса сотрудничает несколько месяцев. В классическом платье появилась Алла Михеева, на звезде были замечены украшения компании Mercury.Для присутствующих выступала Вера Брежнева. Гости праздника услышали ее песни, включая и один из самых популярных хитов «Лучшие друзья девушек бриллианты».