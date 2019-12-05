Названы основные мифы относительно массажа и массажистов





Первый миф касается того, что серьезные заболевания не могут быть вылечены массажем. Это не так, профессиональный массажист способен не только облегчить симптомы, но и полностью избавить от них человека. Это касается головной боли, органов малого таза, опорно-двигательного аппарата и повреждения мышц. Следующий миф говорит, что здоровому человеку массаж не нужен. Это не так, общие процедуры будут полезны всем людям.Еще один миф – во время массажа нужно заниматься только проблемным место. Это не так, отмечают эксперты. Причины проблем могут находится в других частях тела. Следующее заблуждение заключается в том, что массаж можно сделать на курорте. В таком случае самый лучший эффект – это расслабление, но ничего большего.Многие считают, профессионального массажиста можно оценить только после полного курса. Это не так, нужно обращать внимание на рекомендации, наличие специального стола и т. д. Еще один миф говорит о том, что массаж – это всегда приятно, но это неправда, часто данная процедура очень болезненна.Также многие думают, что чем дольше продолжительность сеанса – тем лучше. В этом вопросе важна мера и профессионализм, а не время. И последний миф – с помощью массажа можно похудеть. У этой процедуры нет такого эффекта, только в комплексе с другими способами избавления от лишнего веса.